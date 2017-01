"Fuocoammare" vola ai premi Oscar: nomination come miglior documentario

Dopo il trionfo a Berlino dove ha conquistato l'Orso d'Oro, "Fuocoammare" di Gianfranco Rosi riceve la nomination più prestigiosa, quella dell'Academy per i premi Oscar. Il film che racconta il dramma dei migranti sulle rotte solcate nel Mediterraneo dalle carrette del mare è infatti entrato nella cinquina dei miglior film documentario. La cerimonia si terrà il 26 febbraio a Los Angeles.

"Fuocoammare" si contenderà la preziosa statuetta del miglior documentario con "I am Not Your Negro", "Life Animated", "OJ: Made in America" e "13th".