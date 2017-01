Arriva nelle sale il film su Pino Daniele

A due anni di distanza dalla scomparsa del musicista, arriva nei cinema italiani "Pino Daniele - Il Tempo Resterà", un viaggio attraverso la musica, i concerti e la vita del grande artista partenopeo con una serie di immagini, molte delle quali mai mostrate finora, testimonianze e performance musicali. Il docu-film, diretto da Giorgio Verdelli, è una produzione Sudovest con Rai Cinema e sarà distribuito da Nexo Digital solo il 20, 21 e 22 marzo come evento cinematografico pensato per offrire ai fan di Pino Daniele l'opportunità di ritrovarne sul grande schermo la musica e il percorso artistico dagli anni '70 agli ultimi concerti. Molto del materiale utilizzato per comporre "Pino Daniele - Il Tempo Resterà" è inedito ed è stato selezionato appositamente dal regista Giorgio Verdelli attraverso una lunga e paziente ricerca. Patrimonio che ha permesso che la voce narrante del film fosse quella dello stesso Pino Daniele, supportato dal contributo di Claudio Amendola. Molte sono le testimonianze e le presenze di artisti e amici di Pino Daniele. "Pino Daniele - Il Tempo Resterà" è stato riconosciuto come film di interesse culturale nazionale e indicato come Progetto Speciale dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo. Il film sarà presentato in anteprima al Teatro San Carlo di Napoli il 19 marzo, giorno del compleanno di Pino Daniele, con il supporto della Regione Campania. Le riprese a Napoli sono state realizzate grazie alla collaborazione del Comune di Napoli. L'elenco delle sale potrà essere consultato a breve su www.nexodigital.it.