Isola dei famosi, "naufraghe" disposte anche al sesso per un panino

Luxuria a tutto campo svela un episodio clamoroso rimasto finora segreto. "Quando ero inviata sull'Isola c'erano concorrenti, soprattutto donne, che con i cameraman erano disposte a tutto. Ricordo un operatore che rimase impietrito davanti alla contrattazione di una concorrente: "Se mi dai un panino ti ...". Lui non ha potuto nemmeno risponderle perchè ai cameraman è vietato per contratto parlare con i concorrenti." Fino alla scorsa stagione all'Isola dei famosi c'erano due opinionisti, un uomo e una donna. Quest'anno, prendendo me, hanno risparmiato, due al prezzo di uno». Vladimir Luxuria, la transgender più evoluta d'Italia, spiega con grande autoironia il suo ruolo di opinionista all'Isola dei Famosi al fianco di Alessia Marcuzzi. "A volte, sull'Isola, le bombe ci sono già e tu devi fare da artificiere", spiega Vladimir Luxuria. "Non parto con l'idea di mettere zizzania, il compito di un opinionista è piuttosto quello di smascherare chi vuole fare doppi giochi, chi vuole dare una falsa immagine di sè, e incoraggiare chi magari è in un momento difficile e pensa di abbandonare, perchè l'Isola è un'esperienza bellissima ma molto dura. Dico sempre che per me è stato come fare il militare, visto che quello vero non l'ho fatto".