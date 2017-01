Tutti contro Stefano Bettarini all'Isola dei famosi

Sarà Stefano Bettarini l'inviato in Honduras della nuova edizione de "L'Isola Dei Famosi", in partenza lunedì 30 gennaio in prima serata su Canale 5. Ad annunciarlo i profili social ufficiali del programma dove si legge: «I suoi preziosi consigli eviteranno ai naufraghi pericolosi calci d'angolo... StefanoBettarin è il nuovo inviato dell'#Isola!». E anche la conduttrice Alessia Marcuzzi, che solo 24 ore prima aveva annunciato che Vladimir Luxuria sarà opinionista in studio, ha pubblicato sui suoi profili la foto con Bettarini.

Eccoci Con @gioresgrestelli e il mio agente speciale sull'isola @stefanobettarin @isoladeifamosi @social_mediaset #isola #todomuchointeressante ( lo so che non e' corretto in spagnolo ma mi fa tanto ridere cosi'!) Una foto pubblicata da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 13 Gen 2017 alle ore 05:13 PST

Finito nell'occhio del ciclone durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, per aver elencato in Tv, con nomi e cognomi, tutte le sue scappatelle extraconiugali, l'ex marito di Simona Ventura, è diventato subito oggetto di polemiche e insulti. Da "è uno squallore" a "che delusione!" e "uno peggiore non potevate sceglierlo", solo per citarne qualcuno dei meno pesanti. A far fede ai commenti sui social Bettarini non incontra i favori del pubblico. Ma se sarà davvero così lo scopriremo con i primi dati di ascolto. Lui intanto si gode il momento fortunato.