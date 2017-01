Isola dei famosi, Marcuzzi conduce con Luxuria

«Ecco la mia nuova compagna di viaggio: vladiluxuria ! Sarà un'#isola intrigante e tutta da scoprire ... Stay tuned! isoladeifamosi». Così Alessia Marcuzzi annuncia sui social network che Vladimir Luxuria la affiancherà come opinionista in studio durante la prossima edizione dell'Isola dei Famosi su Canale 5. La nuova edizione del reality partirà il prossimo lunedì 30 gennaio in prima serata su Canale 5. La Marcuzzi per il terzo anno sarà al timone del reality targato Magnolia.

