Giorgia, Mika, Tiziano Ferro e Ricky Martin Ecco il Sanremo di Carlo Conti e Maria De Filippi

Hanno fatto melina, provato a creare un po' di suspense anche quando Alfonso Signorini, su Chi, ha rovinato tutto svelando in anticipo la "sorpresa". Il gioco, però, è durato poco perché stamattina, in conferenza stampa è arrivata la conferma che tutti aspettavano: Carlo Conti e Maria De Filippi condurranno insieme il prossimo Festival di Sanremo.

"Sono molto onorato del fatto che Maria abbia detto di sì alla co-conduzione - ha detto Conti seduto al fianco della De Filippi - Il più grande ringraziamento va a Maria che ha accettato questo invito e ai vertici Mediaset che ci hanno dato il via libera".

De Filippi parteciperà "a titolo gratuito" e ha ringraziato "Mediaset, in particolare Pier Silvio perché mi conferma la totale libertà da anni nello scegliere che fare e dove". "Quando Carlo - ha proseguito - mi ha chiamato mi è preso un colpo. Per la prima volta questa cosa si stava verificando realmente dopo anni che se ne parlava. Ci ho pensato a lungo, mi sono consultata con Maurizio che non è mai stato contrario. Io sono abituta ad occuparmi del contenuto dei miei programmi, qua si trattava di affidarsi completamente ad altri. È giusto così, è il Festival di Carlo. Ho fiducia e quindi non devo avere paura".

Poi una battuta: "Ho sperato fino all'ultimo che non ci fossero le scale".

Conti ha quindi dato altri dettagli delle cinque serate che andranno in onda dal 7 all'11 febbraio. Tra gli ospiti musicali confermati Tiziano Ferro, Giorgia, Mika, Ricky Martin e Rag'n'Bone Man (ma sono in corso trattative per portare a Sanremo anche altri. Rocco Tanica continuerà con i suoi consueti collegamenti dalla sala stampa dell'Ariston. Mentre al momento non c'è alcuna conferma sulla partecipazione di Maurizio Crozza ("Magari ci fosse! - ha risposto Conti ai giornalisti - Magari con settanta punti esclamativi!"). Quanto invece agli stilisti che vestiranno i due conduttori, Maria De Filippi indosserà gli abiti di Riccardo Tisci, mentre Conti di Salvatore Ferragamo.