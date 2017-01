Gli U2 in concerto a Roma il 15 luglio

Mancava solo l'ufficialità. Che adesso c'è. Gli U2 tornano a Roma e suoneranno all'Olimpico il prossimo 15 luglio per una data, l'unica italiana, del loro "The Joshua Tree Tour 2017", il tour che celebrerà i 30 anni dell'omonimo, e storico, album.

La partenza è fissata per il 12 maggio da Vancouver, in Canada, quindi, l'8 luglio, dopo una serie di date in Nord America, l'approdo in Europa dall'8 luglio. Tappa anche nella loro Dublino, al Croke Park il 22 luglio. In totale i concerti saranno 26 concerti con chiusura il primo agosto a Bruxelles.

I biglietti saranno in vendita da lunedì 16 gennaio per l'Europa e da martedì 17 per il Nord America. Prevista una prevendita esclusiva per gli iscritti al fan club ufficiale, a partire dalle 9 di mercoledì 11 alle 17 (ora locale) di venerdì 13 gennaio. Ci saranno biglietti di prato in piedi e tribune a sedere. Ci sarà un limite di acquisto di 4 biglietti per gli iscritti al fan club e di 6 biglietti per la vendita generale. Il tour è prodotto da Live Nation Global Touring.

Ogni concerto proporrà tutte le canzoni del celebre album e ad ogni tappa avrà come supporto uno dei grandi "special guests" selezionati: tra Mumford & Sons, OneRepublic e The Lumineers per il Nord America e Noel Gallagher's High Flying Birds in Europa.