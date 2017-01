Tutti i premi della Lotteria Italia I 5 milioni vinti in provincia di Bergamo

La Lombardia è la vera protagonista dell'edizione 2016 della Lotteria Italia con tre dei superpremi: due a Milano e uno, il primo e il più importante, in provincia di Bergamo.

Ecco numeri, serie e luoghi di vendita dei primi 5 biglietti:

5 milioni di euro al biglietto Q 425840 venduto a Ranica (BG)

2,5 milioni di euro al biglietto T 116627 venduto a Tarsia (CS)

1,5 milioni di euro al biglietto R 053568 venduto a Milano

1 milione di euro al biglietto C 045521 venduto a Livorno

500 mila euro al biglietto N 337298 venduto a Milano

I PREMI DI SECONDA E TERZA CATEGORIA DA 50 E 25 MILA EURO

Roma regina delle vendite In totale sono stati venduti 8.805.040 biglietti e incassati 44 milioni di euro (la miglior edizione della la Lotteria Italia dal 2011 quando i tagliandi furono 9,6 milioni. La Regione che ha fatto la parte del leone è stata il Lazio (1.652.710) seguita dalla Lombardia (1.474.860). Tra le città la regina è stata, in maniera indiscussa, la Capitale con ben 1.276.650 tagliandi venduti. A Milano sono stati solo 690.960, ma se i romani devono accontentarsi dei "premi di consolazione", i milanesi hanno portato a casa due dei 5 superpremi.

Come ritirare i premi Chi ha vinto ha sei mesi di tempo, dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei biglietti vincenti, per riscuotere il premio. Per farlo è necessario presentare il tagliando vincente, integro e in originale, agli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali. Il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data di presentazione del biglietto. Il tagliando può anche essere spedito direttamente all'Ufficio Premi, con una raccomandata A/R, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e la modalità di pagamento (assegno circolare, bonifico bancario o postale).