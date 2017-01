Maria De Filippi a Sanremo con Carlo Conti

Maria De Filippi con Carlo Conti sul palco dell'Ariston? L'indiscrezione gira e sembra verosimile. Stando ai rumors è possibile, anche se al momento nessuno, neanche i più vicini alla conduttrice di "Amici", sa quale decisione abbia preso in merito la De Filippi. «L'unica cosa certa - spiegano - è che da settembre scorso la Rai chiede a Maria di fare Sanremo con Conti». Conti intanto sul suo profilo Twitter scrive che i lavori sono in corso e che il prossimo 11 gennaio ne sapremo di più.

Per #Sanremo2017 lavori in corso. Ne saprete di più l'11 gennaio in conferenza stampa e .... magari !!!!