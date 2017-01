Due anni senza Pino Daniele La figlia Sara lo ricorda con un commovente post su Instagram

Sono passati due anni da quel 4 gennaio in cui la musica italiana perse uno dei suoi cantautori più talentuosi e innovativi: Pino Daniele. Una perdita enorme, un vuoto ancora oggi incolmabile. In tanti, nel giorno dell'anniversario della morte, hanno voluto rivolgere un pensiero al cantante napoletano. Su tutti la figlia Sara che lo ha ricordato con un commovente post pubblicato su Instgram: "Hai scritto per me 'Sara non piangere', in cui mi dici di guardare il cielo ed inseguire un sogno vero, ma sono due anni ormai che l'unica cosa che cerco guardando il cielo sei tu. A me in realtà sembra un incubo da cui non riesco a risvegliarmi".

Toccante anche il pensiero dell'ex moglie Fabiola Sciabbarrasi che, sempre su Instagram, ha pubblicato una foto in bianco e nero che la ritrae insieme all'artista con un verso di una poesia di Pablo Neruda: "Ti manderò un bacio con il vento e so che lo sentirai, ti volterai senza vedermi ma io sarò lì" aggiungendo un "Sei sempre con noi". Anche i colleghi hanno deciso di ricordarlo. "Sei sempre con me .. ciao Pinuccio mio! Mi manchi assaje" ha scritto Emma Marrone. Mentre i Negramaro hanno postato un video di una esibizione insieme: "Ti ricordi? 'Un passo indietro ed io...' Su queste note hai improvvisato insieme a noi. Ciao Pino!".