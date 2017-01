Il fidanzato di George Michael: "Si è suicidato"

"Io e George Michael siamo stati insieme finché non l'ho trovato morto nel letto. L'unica cosa che George voleva era morire. Ha provato diverse volte a uccidersi e alla fine ci è riuscito. Ci amavamo molto e siamo stati insieme quasi 24 ore al giorno". Il fidanzato della popstar, Fadi Fawaz, sembra non avere dubbi sulla morte di Michael. E posta quel che pensa sul suo profilo Twitter.

Ma i suoi commenti vengono poi cancellati dal profilo. E non si trovano più. Finché non sarà sentito dalle autorità competenti, quindi resterà un mistero la morte del cantante. I risultati dell'autopsia non ci danno altri elementi. Gli esamim infatti sono stati definiti «conclusivi» ma «è necessario effettuare ulteriori esami», secondo un portavoce della polizia di Thames Valley. Per avere i risultati delle nuove analisi serviranno «diverse settimane». La morte del cantante continua così a essere considerata «inspiegabile» ma «non sospetta». George Michael, è stato trovato morto la mattina di Natale, nella sua casa di Goring-on-Thames, vicino Oxford, in Inghilterra.