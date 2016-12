Morto a 53 anni il cantante George Michael

Non accenna a finire l'anno orribile della musica. Dopo David Bowie, Prince e Leonard Cohen se ne va un'altra icona mondiale: il cantante inglese George Michael è morto all'età di 53 anni.

A dare la notizia della morte dell'artista è stata la BBC: "È morto serenamente nella sua casa". La conferma è arrivata poi con un comunicato: "È con grande tristezza che confermiamo che il nostro amato figlio, fratello e amico George è passato a miglior vita in casa sua. La famiglia chiede sia rispettata la privacy in questo difficile momento". Il decesso sarebbe stato causato da un attacco cardiaco. "I soccorsi - ha spiegato la rete tv - sono arrivati nell'abitazione nel primo pomeriggio". La polizia precisa comunque che "non si sono circostanze sospette" legate al suo decesso.

Michael, il cui vero nome era Georgios Kyriacos Panayiotou, era nato nel nord di Londra. Nella sua carriera ha venduto oltre 100 milioni di copie. Stella pop nota in tutto il mondo, era nato a Londra nel 1963. Nei primi anni Ottanta aveva fondato gli "Wham!" con Andrew Ridgeley. Poi dal 1986 aveva proseguito la sua strada artistica da solo. Tra i suoi pezzi più noti "Last Christmas" (quasi uno scherzo del destino), e "Careless Whisper" che aveva portato al successo proprio con gli "Wham!".