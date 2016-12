Britney Spears è morta E la bufala diventa virale

Mentre il mondo della musica piange la morte di George Michael, per alcuni minuti i fan di Britney Spears hanno temuto per le sorti della cantante statunitense. A scatenare l'allarme è stato un tweet della Sony Music Global: "Britney Spears è morta in un incidente! Presto vi diremo di più".

Poco dopo sull'account di Bob Dylan è apparso il messaggio "Rest in peace@britneyspears". La notizia è subito rimbalzata sui social ed è stata ripresa anche da Tmz, sito specializzato in vip e gossip. A smentirla ci ha pensato lo staff della 35enne star, assicurando alla Cnn che Britney sta bene. La casa discografica ha cancellato il tweet e non ha rilasciato commenti e subito la tristezza si è trasformata in ironia sui social: c'è chi ha scritto, che la cantante ha battuto ogni record morendo e resuscitando nello stesso giorno. "È colpa degli hacker" scrive sulla sua homepage la Cnn. "Presumo il loro account sia stato hackerato, Britney sta bene" ha detto all'emittente il manager della Spears Adam Leber.