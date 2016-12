Carrie Fisher colpita da infarto, la principessa Leila di Star Wars lotta tra la vita e la morte

Notizia drammatica per tutti i fan di Star Wars. L'attrice statunitense Carrie Fisher, la principessa Leila (o Leia come si chiama nella versione originale del film) della saga di Guerre Stellari, ha avuto un attacco di cuore durante l'atterraggio dell'aereo su cui viaggiava. La notizia è stata diffusa dal sito Tmz secondo cui Carrie, 60 anni, in volo tra Londra e Los Angeles, un quarto d'ora prima di toccare terra, è stata colta da un attacco cardiaco. La donna sarebbe rimasta senza respirare per 10 minuti quindi, una volta rianimata, è stata portata in ospedale dove lotta tra la vita e la morte.