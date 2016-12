Giorgia ricorda Alex Baroni nel giorno del suo compleanno

Oggi Alex Baroni avrebbe compiuto 50 anni. Il 13 aprile del 2002 un incidente di moto ha interrotto anzitempo la sua vita sottraendolo all'affetto dei fan e dei suoi cari. Tra questi ovviamente Giorgia, a cui era legato sentimentalmente.

E proprio la cantante romana, oggi, ha voluto ricordarlo su Facebook: "Non mi è mai stato facile parlarne, mai lo sarà, come non è facile scegliere una foto, e richiamare alla memoria sempre vigile sentimenti momenti e assenza, ma nel giorno del suo compleanno trovo giusto ricordare col suo pubblico che mai dimentica Alex Baroni, l'artista che è stato e la sua voce eccezionale e per sempre unica".