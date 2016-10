La stagione del Capitol si apre tra risate e balli

Al Capitol di Roma in via Giuseppe Sacconi è partita la stagione invernale. Un parterre di invitati e personaggi famosi, hanno potuto divertirsi con lo spettacolo del comico romano Andrea Perroni per poi scatenarsi poi con la musica di Frankie&Canthina Band che ha reso omaggio al grande Barry White.

Tra gli ospiti Brice Martinet , il campione italiano di scherma Stefano Pantano con la moglie Lucia, il giornalista Rai Attilio Romita con la fidanzata Mimma Fusco.

E ancora Flavia Vento, l’affascinante modello e attore Raffaello Balzo, Ester vinci, Sabrina Crocco, Graziano Scarabicchi, Nunzia Garrone, Alberto Mandolesi con la moglie Lilly, Dario Marcolin, Carolina Marconi, i cantautori Eugenio Picchiani e Vincenzo Capua, Demo Morselli, la cantante e attrice Nadia Natali, Antonella Salvucci, il presidente antidoping Pino Capua , il professor Francesco Bove, gli avvocati Patrizio Alecce e Leopoldo Lombardi, Lallo Circosta con la moglie Ornella, la principessa Conny Caracciolo, Marcelo Fuentes, la stilista Monica Bartolucci e tanti altri. La serata è proseguita fino a tarda notte con la musica del dj Sandro Tommasi.

La stagione del Capitol si preannuncia ricca di ogni tipo di spettacoli. Da non perdere, inoltre, gli appuntamenti del 15 e 22 ottobre durante i quali si potranno gustare i piatti preparati da chef stellati di rilevanza internazionale, che si alterneranno in cucina. Ma l’autunno e l’inverno nel locale del Flaminio vedrà numerose altre iniziative. Sul palco si laterneranno comici, concerti dal vivo e musical.

Anna Gentile