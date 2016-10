L’università Pegaso debutta sotto il Duomo

«Con Milano siamo a 58. L'effervescenza, la dinamicità e la modernità della formazione universitaria online ormai è sotto gli occhi di tutti». Lo ha detto Danilo Iervolino , presidente dell'Università telematica Pegaso, a margine dell'inaugurazione della sede di Palazzo Durini, a pochi passi dal Duomo di Milano. «All'ultimo Forum economico mondiale - ha spiegato - si è parlato di università telematica come distruttiva. Distruttiva per i modelli ormai anti-moderni, chiusi, un pò solipsistici che sono autoreferenziali. L'università ha bisogno di cambiare. È un'università che deve diventare per tutti, deve diventare democratica. Anche i figli degli operai devono poter diventare dottori. È necessario creare un impianto che non solo dia un'opportunità d'ingresso, ma anche un'opportunità di risultato».«L'università - ha proseguito Iervolino - deve essere fluida, dinamica, deve arrivare a casa delle persone con la massima flessibilità. Lo studente deve poter scegliere il corso di laurea, deve poter scegliere lo stesso docente, il tutor dal quale vuole essere seguito, la modalità di esame. Deve poter scegliere la sede, e noi ne abbiamo 58. Deve poter scegliere la classe con cui volersi confrontare e studiare. Ecco, questa è un'università moderna». Moltissimi gli imprenditori presenti, tra gli ospiti anche Irene Pivetti.

A. G.