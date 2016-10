Emilio Fede fa "pace" con Mediaset E si parla di un clamoroso ritorno

La certezza ancora non c'è. Per ora si tratta di un'indiscrezione pubblicata dal settimanale Chi. Ma a Mediaset potrebbe presto andare in scena un clamoroso ritorno. L'ex direttore del Tg4, Emilio Fede, finito nel tritacarne dopo il suo coinvolgimento nella vicenda delle olgettine (cosa che, secondo lui, gli sarebbe costato il posto), potrebbe presto tornare in tv. E proprio in una trasmissione del Biscione. Antonio Ricci lo avrebbe infatti contattato per affiancare Michelle Hunziker nell'ultima puntata di Striscia la Notizia prima del ritorno di Ezio Greggio. La sfida, scrive il settimanale diretto da Antonio Signorini, sarebbe tra lui e Gerry Scotti. Ma il fatto che se ne parli è già, in sé, una notizia clamorosa.

Redazione online