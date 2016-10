Con quattro zampe nel cuore

Orma dopo orma, quelle di cani e gatti, disegnate sul viso o sul palmo della mano dei numerosi ospiti intervenuti all’evento benefico «44…orme a 4 zampe nel cuore», giunto alla sua quarta edizione e andato in scena al Teatro delle Muse di Roma. Ad organizzare la kermesse la giornalista Federica Rinaudo che nel giorno del suo compleanno ha coinvolto colleghi ed artisti in una gara di solidarietà dedicata agli amici a quattro zampe. Nessun biglietto di ingresso ma solo la consegna al botteghino di scorte di cibo, croccantini o scatolame, per i volontari dell’ associazione A.R.C.A.- colonia felina gatti della Piramide e del rifugio San Francesco di Acilia. Sul palco gli artisti hanno proposto aneddoti, canzoni e ricordi ricordando i propri pelosi: da Maryem Bent Anis a Geppi di Stasio, Luciana Frazzetto, Roberta Sanzò, I Sequestrattori, Sandro Scapicchio, Magico Alivernini. Tra gli ospiti A driana Russo, Georgia Viero , la statuaria Giò Di Sarno con Laura Sorel e le amiche Iolanda Gurreri e Maria Monsè .

F. M.