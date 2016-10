Al Canottieri Roma Serra e Di Sorte con «Milano da morire»

«Milano da morire» il libro di Achille Serra e Giovanni Di Sorte sarà presentato dagli stessi autori stasera alle 19 nella sede del Circolo Canottieri Roma in Lungotevere Flaminio 39. Oltre agli autori interverranno il Commissario dell'Authority per le Garanzie nelle Comunicazioni, Francesco Posteraro, e il Prefetto Mario Esposito, già Direttore della Scuola Superiore di Polizia. Moderatrice, la giornalista Rai Raffaella Cortese. La trama del libro, ambientato a Milano, racconta la storia del commissario Rocchi, appena arrivato da Roma per dirigere la Squadra Mobile nel capoluogo lombardo, che si ritrova ben presto ipnotizzato e sedotto dalla magia delle notti milanesi, con i locali scintillanti, il dinamismo sfrenato, la voglia di apparire. Quando Marco Cavalli, ricco proprietario di un famoso night nonché noto playboy, viene trovato morto nel suo appartamento, tutti gli indizi sembrano convergere su una persona: Anna Martini, la vicina di casa, da sempre invaghita del giovane e gelosa della bellissima figlia Chiara, che ha avuto una relazione con la vittima. Ma Rocchi non si lascia ingannare dalle apparenze: il quadro pare fin troppo semplice e lineare. Solo l’intuito del commissario riuscirà a portare alla luce una verità sconvolgente.

A. G.