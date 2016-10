Nuova bufera al Grande Fratello Vip, annullato il televoto

Una nuovo bufera si abbatte sul Grande Fratello Vip. Il televoto della puntata di stasera è stato annullato e in diretta Ilary Blasi fornirà tutte le spiegazioni del caso (a chi ha votato attraverso sms verranno rimborsati i soldi ndr). Ma già qualcosa trapela. All'origine della decisione ci sarebbe il caos scatenato dalle rivelazioni hot di Stefano Bettarini e dalle battute di Clemente Russo . Il popolo dei social, a gran voce, ne chiede da giorni l'esclusione dalla casa. Il secondo, a quanto si apprende, già stasera potrebbe essere espulso. Sul primo invece non sarebbe ancora stata presa una decisione. Ma secondo il sito Dagospia Piersilvio Berlusconi sarebbe letteralemente furioso "per la piega cafonal presa dal reality" e sarebbe pronto a fare piazza pulita. Chissà che gà stasera qualche testa non salti.

Il televoto di questa settimana è annullato. Tutte le spiegazioni nella puntata di Grande Fratello VIP di stasera alle 21:10 su #Canale5. pic.twitter.com/dlV0TBvg8n — Grande Fratello (@GrandeFratello) 3 ottobre 2016

Redazione online