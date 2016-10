Premio Letterario «Val di Comino» Chiocci vince la sezione giornalismo

La quarantunesima edizione del Premio Letterario «Val di Comino», la cui cerimonia finale si è tenuta ieri nel Teatro di Alvito, ha visto tra i vincitori, nella sezione giornalismo, il direttore de Il Tempo Gian Marco Chiocci. Nella motivazione con la quale la giuria presieduta da Gerardo Vacana ha assegnato il riconoscimento, si evidenzia il grande lavoro svolto dal giornalista per dare una nuova identità al prestigioso quotidiano romano di Piazza Colonna, oltre al valore del profilo professionale ricco di tante «medaglie» guadagnate sul campo tra inchieste, grandi scoop e importanti reportage. La sezione riservata al giornalismo locale ha visto l’affermazione del notista politico di Ciociaria Oggi, Corrado Trento, mentre per i nuovi media il premio è andato ad Alessio Porcu, ideatore e animatore di alessioporcu.it. Il premio letterario «Val di Comino» per la poesia è andato a Pier Maria Giovannone mentre per la sezione saggistica il riconoscimento è stato assegnato a Simona Costa.

Redazione online