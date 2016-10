Parigi, Kim Kardashian aggredita in albergo da cinque uomini armati

La star americana, Kim Kardashian, è stata aggredita questa notte, intorno alle 3, nella sua camera in un albergo di Parigi da cinque uomini armati. Lei è rimasta illesa, ma molto scossa. Non è ancora chiarito se si sia trattato di una rapina o di un tentativo di rapimento, né è stato reso noto come sia riuscita a sfuggire ai suoi aggressori. Il marito, Kanye West, ha interrotto il concerto che stava tenendo a New York ed è subito partito per la capitale francese. Alla star sarebbero stati sottratti gioielli "per svariati milioni di dollari".

Redazione online