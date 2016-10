Brigliadori perde la testa e dà un pugno alla Iena Nadia Toffa

Negli ultimi anni Eleonora Brigliadori si è fatta testimone del cosiddetto metodo Hamer che professa l'utilizzo di vie alternative per il trattamento dei tumori. Metodo non riconosciuto dalla medicina tradizionale. Secondo l'ex showgirl lei stessa è guarita da un cancro al seno nel giro di pochi mesi senza sottoporsi a chemioterapia, ma facendo esclusivamente affidamento alla spiritualità e al miglioramento del rapporto con la figlia. Un racconto che, oltre a scatenare polemiche, ha immediatamente "attivato" Le Iene (tornate in onda ieri sera su Italia 1). Che si sono messi a "caccia" della Brigliadori. Compito affidato a Nadia Toffa, inviata del programma, che però non ha avuto molta fortuna. Anzi, dopo aver incalzato la Brigliadori con le sue domande, si è vista rifilare un pugno in faccia.

Redazione online