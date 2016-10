Grande Fratello Vip, sventata un'irruzione nella casa

Tentativo di irruzione nella casa del Grande Fratello Vip. Ieri notte i concorrenti hanno udito dei rumori provenienti dall'esterno, dove qualcuno ha provato a entrare nella casa passando per una porta di servizio. "Stanno bussando? - si sono chiesti subito gli inquilini spaventati - Ma chi è che bussa?".

Incuriosite, Pamela Prati e Laura Freddi si sono alzate subito dal letto, raggiungendo assieme a Gabriele Rossi gli altri concorrenti nel salone per vedere cosa stesse accadendo. L'unica che è sembrata divertita, comportandosi come se nulla fosse, è stata Valeria Marini che seduta in giardino ha esclamato: "Saranno dei ragazzotti, vediamo se son guapi".

