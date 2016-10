Grande Fratello Vip, Clemente Russo espulso dalla casa

Tutto come previsto. Il pugile Clemente Russo è stato espulso dalla casa del Grande Fratello Vip, punito per le frasi misogine pronunciate in occasione della notte trascorsa a chiacchierare con Stefano Bettarini. Mentre l'ex marito di Simona Ventura elencava i suoi tradimenti con dovizia di particolari , l'atleta della Fiamme Azzurre si era concesso alcuni violentissimi commenti. E la produzione non l'ha perdonato. Inevitabile visto che sull'argomento è intervenuto anche il ministro della Giustizia Andrea Orlando che ha chiesto al DAP di valutare la possibilità di un procedimento disciplinare.

È stata Ilary Blasi a comunicare la decisione in diretta: "Clemente le tue affermazioni all'interno della casa hanno violato le regole e lo spirito del GF sei ufficialmente squalificato devi abbandonare la casa".

Il caso Bettarini Poco prima la conduttrice aveva affrontato anche Bettarini: "Stefano, te lo dico da donna e penso di parlare a nome di tutte le donne. Sentire un uomo parlare così è di basso livello, di cattivo gusto e non si fa".

Anche per l'ex calciatore c'è stato un comunicato ufficiale della produzione: "Ci dissociamo da dichiarazioni che non rappresentano il nostro programma e chiediamo scusa alle persone coinvolte loro malgrado. Mediaset e la produzione - ha spiegato la conduttrice leggendo un comunicato ufficiale - a seguito dei fatti accaduti ricordano che i concorrenti sono consapevoli che il programma si svolge in un luogo dove ci sono telecamere e microfoni. Tutti i concorrenti sono responsabili delle proprie azioni e di ciò che dicono all'interno della casa".

Redazione online