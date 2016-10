Ewan McGregor fa il pieno di fan

Un imperdibile meet&greet al Coin Excelsior di Roma, in via Cola di Rienzo, per i fan di Ewan McGregor che ieri dalle 11.30 ha salutato i fan e ha firmato autografi agli appassionati di cinema, in occasione dell’uscita nelle sale di «American Pastoral». L’attore scozzese è infatti a Roma per presentare il suo primo film da regista, ambientato negli anni Sessanta e basato sul celebre romanzo omonimo di Philip Roth.

Più di 500 persone hanno atteso McGregor. Già dalle 9.30 di ierimattina i fan erano in fila per assicurarsi di poter incontrare da vicino l'attore. Un grande successo per gli appassionati - un pubblico trasversale dai 20 ai 50 anni - che da Coin Excelsior hanno ottenuto un autografo, uno scatto insieme o hanno almeno potuto vedere da vicino il proprio idolo. E oggi, per l’attore ci sarà la lunga maratona tra conferenze stampa, interviste e, pre finire, la prima vip a cinima Barberini, nell’omonima piazza. Con l’attore-regista ci sarà anche l’attrice Jennifer Connelly , protagonista del film .

F. M.