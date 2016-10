Arrivano le «Fluffose» ed è subito torta-mania

Morbide, raffinate, accoglienti. Si chiamano Fluffose. Sono torte, sulla cresta dell'onda grazie al web e a una community che le ha conosciute attraverso Ifood, portale che riunisce 200 blogger impegnate a proporre ricette. Sono state le stesse fan virtuali a dare il nome a questi dolci, sui quali si esercita da tempo Monica Zacchia , anima di "DolciGusti.it". Fluffy in inglese vuole dire morbido. E la fluffy cake è tanto più soffice quanto più è alta. Ci puoi affondare il dito e quella cede, ma torna subito a forma e dimensioni originarie. Ecco allora che le fluffose hanno riempito un libro nel quale Zacchia propone 25 varianti e Valentina Cappi ello , cake designer, scodella fantasiose decorazioni. Le fotografie di Agnese Gambini vestono il volume ("Le Fluffose", ed. Ifood), presentato a Roma dalle autrici nel divertente kitchen store «perOni» in piazza dell'Unità dopo il debutto al Salone del Libro di Torino.

«Le fluffose sono democratiche - sottolinea Zacchia - Ognuno può inventare la sua. Nei ristoranti gli chef le coniugano al limone, all'arancia, al tè matcha giapponese. Io assecondo la gola dei miei figli, che la preferiscono marmorizzata, perché unisce alla golosità del cioccolato la coccola dell'impasto bianco».

Ma qual è la ricetta? «Quella antica delle chiffon cakes americane - spiega Zacchia - gettonate quanto il nostro ciambellone. Non ha lattosio, gli ingredienti base sono zucchero, uova, farina, olio di semi, lievito. Utile è usare lo stampo di cottura dedicato: l'alluminio di cui è fatto garantisce che la torta non si attacchi, i piedini attorno al bordo permettono di estrarla senza che si rompa, l'altezza la fa che crescere durante la cottura in forno per un'ora e 15' senza che debordi». Libro e pentola sono disponibili in libreria e on line dal 27 ottobre (multiplayer.com, 39 euro). «

Nel libro ci sono versioni gluten free, con farina di riso o di mandorla. E quella vegana, al caffè o al cioccolato, che mi è costata mesi di sperimentazione. Quando ho raggiunto il risultato, ho ballato davanti al forno», spiega Zacchia. Incantano, inceve, i decori di Cappiello: «È nata come condivisione di blogger, chiamatela torta dell'amicizia".

Lidia Lombardi