Al Roma Web Fest è tempo di film fashion

«Smoke - Clad Warrior» di Mali Lazell e Adrian Kùnzel , prodotto da Zorro Inc. Filmproduction è il vincitore della quarta Edizione dei Fashion Film, che si è svolto l’altra sera al Maxxi Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo di Roma. Il nome dell’opera vincitrice, è stata annunciata dal direttore artistico del Roma Web Fest, Janet De Nardis alla presenza del presidente di giuria Anna Fendi e di una giuria d’eccezione composta da Sergio Valente , hair stylist di fama internazionale; Daniela Ciancio costumista, premio Oscar e David Donatello; lo stilista Martino Midali ; l’architetto e stilista Sabrina Persechino e Andrea Lupo Lanzara direttore generale dell'Accademia di Costume e Moda. A coordinare e ad interagire i lavori sul palco fra cui la consegna del primo premio al Film vincitore, un’opera d’arte realizzata da Roberto Carullo , il trend setter e presentatore tv Eduardo Tasca. Nel corso della serata particolare attenzione è stata dedicata anche al Fashion Film Contest. Ad aggiudicarsi il primo premio, indicato da una giuria di esperti del mondo della comunicazione, composta dal fashion producer Antonio Falanga , dalla curvy fashion blogger Elisa D’Ospina, da Ida Galati e Martina Valerio co- founder di The top influencer e Serena Ribolini stilista di Natural Winning Women, il film dal titolo «Pop» diretto da Davide Infantino, con protagonisti Giada Albani e Davide di Ninni. Guest star dei video del contest Giada Desideri ormai inserita a pieno titolo tra gli esperti della rete con il suo blog «Curvyjade». Ultima sezione premiata quella del Fashion Film più votato dal pubblico, assegnata all’opera «Grazie Alchemico» prodotta da Tratiba srl e ideata dalla stilista Vanessa Foglia.

Anna Gentile