Nella tea room giapponese per staccare la spina e immergersi nel silenzio

Cocktail party e musica dal vivo per la nuova apertura, in via Marianna Dionigi 62 a piazza Cavour, del Taki lounge tea room japanese. L'inaugurazione della prima sala da tè della Capitale ispirata all'antico rito nipponicosi, si è tenuta all'interno del ristorante giapponese Taki dei coniugi Onorio e Yukari Vitti. Tra gli invitati da Elena Valentino, tra i quali: Flavia Vento , Antonella Salvucci, Manuela Morabito, la cantante musicista Loredana Armone Caruso , Adele Ammendola conduttrice del Tg2, Maria Monsè e Jolanda Gurreri, Vittoria Massimo Lancellotti, il pianista e direttore d'orchestra Vincenzo De Filippo che ha allietato i presenti con la sua musica. La nuova sala da the offre serenità e sintonia, silenzio e quiete interiore, armonia e benessere per una pausa o un incontro di lavoro, dalla prima colazione al pranzo leggero, dal break pomeridiano all'aperitivo. Portare il Giappone nel cuore di Roma. È questo lo spirito con cui un gruppo di imprenditori, giapponesi e italiani innamorati del Giappone, hanno ricreato nel quartiere Prati, un angolo di questa affascinante terra. Prima un ristorante con menù à la carte, poi un moderno kaiten e ora un’elegante sala da tè.

F. M.