Il «Premio Camomilla» celebra il coraggio delle donne

Il The Church Village, suggestivo complesso, situato nelle immediate vicinanze del parco di Villa Doria Pamphili, capitanato dall’architetto Pietro Di P ierri , ha ospitato la II edizione di «Women for Women against violence - Premio Camomilla», charity event organizzato da Donatella Gimigliano, vicepresidente del Consorzio Umanitas Onlus con l’obiettivo di sostenere le donne che lottano contro il tumore al seno e promuovere il contrasto alla violenza di genere. Beneficiarie della manifestazione due associazioni da anni impegnate nell’attività di sostegno e sensibilizzazione sulle tematiche, Salvamamme e l’A.N.D.O.S. (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno). La serata si è svolta nell’Auditorium Broadway Avenue allestito con una ricca scenografia curata da Filippo Rocca dello Studio Immagina, con un talk, presentato dalla giornalista del Tg1, Emma D’Aquino, durante il quale sono stati presentati il corto «Malamore» di Alessandro Carrieri e lo spot con protagonista Simona Izzo per la regia di Ricky Tognazzi sul libro di Rita Fantozzi «Malata di vita - un anno con la chemioterapia» (Imprimatur) i cui diritti saranno devoluti per il progetto della Banca della Parrucca dell' Associazione Amici Università Campus Bio-Medico Onlus. Al termine la consegna del «Premio Camomilla» (la camomilla viene travasato accanto a piante malate perché ha il potere di rinvigorirle) realizzato dal Maestro Orafo Michele Affidato . Tra i premiati: Daniela Alleruzzo, Alessandro Carrieri, Cristina Chiabotto, Ivana Ciabatti, Mariolina Coppola, Barbara De Rossi, Maria Pia Dionisi , Francesca Romana Grippaudo, Cinzia Leone, Paola Minaccioni, Maria Grazia Passeri, Nicoletta Romanoff, Paolo Ruffini, Chiara Salvo, Adriana Volpe.

Anna Gentile