Claudia Gerini fa il pieno di folla e selfie

Tutti assiepati per vedere lei. È per fotografarsi con la diva del cinema. È stato un pomeriggio all’insegna del gamour, quello vissuto dai clienti del Centro Commerciale Anagnina. Con l’inaugurazione della nuova boutique firmata Sandro Ferrone che, con l’occasione, ha fatto sfilare la nuova autunno-inverno.

Sette modelle hanno sfilato con i capi disegnati per una donna moderna e contemporanea ma senza tempo ed età. Ospite d'onore, Claudia Gerini, per la prima volta in pubblico come testimonial del brand.

«Ci piace immaginare che tutte le donne possano ritrovarsi nelle nostre collezioni - ha spiegato Ferrone, amministratore unico del gruppo - incontrare Claudia, con la sua professionalità e spontaneità, ci ha permesso di arricchire la nostra ispirazione e di comprendere al meglio la pluralità che vive in ogni donna, un coro di voci e personalità, capaci di renderla unica».

La Gerini si è fermata a lungo con i fan, li ha salutati e si è fatta fotograre assieme a loro. Ha poi brindato con Ferrone e ha voluto vedere da vicino tutta la collezione. «È bellissimo stare in mezzo alla gente - ha detto Claudia - l’affetto dei fan mi riempie d’energia. Bellissimo l’evento di Ferrone e splendida la nuova collezione».

A. G.