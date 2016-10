Apertivo d’arte con «Urban Eyes»

«Urban Eyes», ossia occhi urbani, che suona come «urbanize», ossia urbanizzare. Un doppio significato per una doppia chiave di lettura. L'Urban, infatti, diventa l'obiettivo e lo strumento di una mostra che raccoglie le opere di Giorgio Bartocci, Daff, Efy, Luca Font e Neo: cinque nomi noti nell'urban art con in comune l'uso dello spray e la forte identità di un percorso condiviso ma allo stesso tempo individuale. È iniziata così la stagione culturale del Margutta Veggy Food & Art, voluta da Tina Vannini. Tra i presenti al vernissage in via Margutta Maria Rosaria Omaggio e Roberta Garzia , il giornalista Rai Daniel Della Seta , il regista Nicola Pistoia e l'attrice Ketty Roselli, la conduttrice radiofonica Roberta Beta , l'attore Graziano Scarabicchi, lo stylist Marco Scorza, il chirurgo plastico Ludovico Palla, la contessa Elena Aceto di Capriglia, la psicoterapeuta Irene Bozzi. Ma anche gli artisti Roberto di Costanzo, Gianpaolo Conti, Brivido Pop e tanti altri.

F. M.