Se in casa piomba un neonato

Prima vip al Teatro della Cometa. In cartellone sino al 16 ottobre, c’è «Tre papà per un bebè», prodotta da Good Mood e Problem Solving. In scena Mario Zamma, Nicola Canonico, Giuseppe Cantore e con la partecipazione di Alessia Fabiani con L eonardo Barbarisi e Valerio Felici. L’esilarante commedia, scritta da Antonio Grosso , regia Roberto D'Alessandro, è la storia di tre amici quarantenni che vivono nello stesso appartamento, ognuno concentrato nel proprio lavoro e nella propria vita da single: un donnaiolo impenitente, un omosessuale eccentrico e un laureato in ginecologia con problemi con l'altro sesso, all'improvviso piomba in questo tranquillo menage domestico, un neonato di pochi mesi ed a complicare la situazione giunge anche in maniera inaspettata una misteriosa ed avvenente ragazza. Tra gli ospiti del parterre Patrizia Pellegrino, Savino Zaba, Ilaria e Samantha de Grenet, Sergio Assisi, Sergio Arcuri, Lino Patruno, Roberto Beta. (Foto Sirolesi)

A. G.