Rivelazioni hot di Bettarini al Grande Fratello Vip E Simona Ventura chiama l'avvocato

Da giorni non si parla d'altro. Al punto che i maligni hanno subito pensato ad un'operazione "commerciale" studiata ad hoc per catalizzare l'attenzione sul Grande Fratello Vip in onda su Canale 5. Di "commerciale", invece, non c'è proprio niente. Tanto che Simona Ventura, evidentemente furiosa per ciò che è successo, ha deciso di rivolgersi ad un avvocato.

Ma andiamo per ordine. Tutto inizia giovedì notte. Sono le 3, Stefano Bettarini e Clemente Russo, senza microfono e forse convinti di non essere ascoltati, cominciano a parlare delle loro "avventure" sentimentali. Russo più che altro ascolta, mentre Bettarini è un fiume in piena. E ripercorre con dovizia di particolari gli anni del suo matrimonio con Simona Ventura (dal 1998 al 2008) dal quale sono nati i suoi due figli.

Il racconto, però, si trasforma presto in un film vietato ai minori di 18 anni. L'ex calciatore confessa di aver tradito ripetutamente la "Mona". E di averla lasciata quando la beccò con Giorgio Gori, attuale sindaco di Bergamo, marito di Cristina Parodi, all’epoca presidente di Magnolia (società che produce l’Isola dei Famosi ndr).

Potrebbe finire così se non fosse che, nel raccontare le sue "scappatelle", Bettarini fa nomi, cognomi, e non solo. Il primo è quello di Antonella Mosetti (anche lei nella casa del GF Vip ndr) che con la Ventura lavorava a Quelli che il Calcio. I particolari di natura sessuale si sprecano. Stesso trattamento per Alessia Mancini (oggi moglie di Flavio Montrucchio ndr) e Sara Varone. La prima, all'epoca, era la compagna di Ezio Greggio e Stefano rivela che il conduttore, saputo della tresca, la obbligò a confessare il tradimento alla Ventura, pena il licenziamento da Striscia la Notizia. Ma non finisce qui. Bettarini prosegue con l'elenco dei suoi flirt. E per la produzione è oro colato.

Più volte le telecamere abbandonano i due, quando il racconto si fa troppo audace, ma subito tornano sul "luogo del delitto" appena è possibile. La conversazione non sfugge ai telespettatori che subito cominciano a parlarne nella rete facendola diventare un tormentone.

Ed è a questo punto che Simona ha deciso di dire basta rivolgendosi ad un legale.

"Sono stato incaricato dalla signora Ventura - spiega l'avvocato Alessandro Simeone - di tutelare i suoi diritti e quelli dei suoi figli, calpestati dalle dichiarazioni gravemente offensive rilasciate da due concorrenti del Grande Fratello Vip, evidentemente espressione del loro pensiero sul ruolo della donna e sulla famiglia''.

La vicenda, quindi, si trasformerà in una guerra a colpi di carte bollate: "Clemente Russo (che ha usato parole poco "galanti" per commentare il presunto tradimento della Ventura ai danni di Bettarini ndr) verrà chiamato a rispondere di quanto commesso nelle sedi opportune; quanto a Stefano Bettarini, padre di due dei 3 figli di Simona, ogni commento appare superfluo''.



''In ogni caso - prosegue l'avvocato - lascia perplessi che alla casa di produzione del Grande Fratello Vip, responsabile di un programma ripreso da numerose telecamere, sia potuta sfuggire la situazione, visto che c'erano tutti gli strumenti per interrompere immediatamente la diffusione del dialogo offensivo e riprendere altro. Ritornare ancora sull'argomento, anche se in chiave chiarificatrice, aggraverebbe l'accaduto, ferendo un'altra volta i sentimenti e la serenità della mia assistita e, soprattutto, dei suoi figli, cosicché si confida che dell'episodio si riparli solo nelle sedi giudiziarie opportune''.

