Metti tre prime donne a cena dopo il debutto a teatro

Un trio d’eccezione sul palco e nella movida romana. Corinne Clery, Barbara Bouchet e Iva Zanicchi, hanno debuttato l’altra sera al Teatro Manzoni di via Monte Zebio, in Prati, con «Tre donne in cerca di guai», tratto da Les Amazones di Jean-Marie Chevret (adattamento di Mario Scaletta) e con Giovanni Di Lonardo e Nicola Paduano ( costumi di Graziella Pera e regia di Nicasio Anzelmo ). Risate e applausi nel ricco parterre. Tra gli ospiti anche Paola Perego, Edoardo Vianello, Nino Benvenuti, Pino Ammendola. In scena l'amicizia vera perché non c'è di meglio che avere accanto a sé le proprie amiche in un momento difficile della vita. È quello che succede a Martine ( Iva Zanicchi) abbandonata dal marito, che si ritrova sola e infelice con l'unica compagnia di un giovane gay, Mirò (Giovanni Di Lonardo) che abita nell'appartamento al piano di sopra. La sua vita inizia a cambiare quando le sue migliori amiche decidono di andare a vivere con lei. Micky (Barbara Bouchet) ed Annie (Corinne Clery). L e tre amiche decidono di bandire gli uomini dalla propria vita, felici di aver ritrovato il loro spirito di Amazzoni e di aver abbandonato quelle abitudini di cui erano schiave da troppi anni: trucco, tacchi a spillo, ceretta, dieta. ma la ritrovata serenità si incrina con l'arrivo di un ospite inatteso, Guillaume (Nicola Paduano), il figlio di una loro cara amica.

Per festeggiare il successo della commedia, a fine spettacolo, tutti a cena nel ristorante del Jackie O’, in via Boncompagni, ospiti di Beatri Jannozzi. Corinne in compagnia del baby fidanzato, Angelo Costabile, Iva con il marito di sempre, Fausto Pinna, Barbara single . Amatriciana, tempura di verdura, arista al forno, gelato e brindisi finale.

Anna Gentile