Il Viaggio in Thailandia a Palazzo Brancaccio tra arte, cucina e moda

Gran successo per l’evento «Viaggio in Thailandia» a Palazzo Brancaccio, organizzato dall'Ambasciata del Regno di Thailandia in Italia in occasione dell'84esimo Genetliaco di Sua Maestà la Regina Sirikit di Thailandia, in collaborazione con l'Autorità per il Turismo Thailandese e la Thai Airways International. All’iniziativa, accolte dall’Ambasciatore della Thailandia Tana Weskosith e dalla sua consorte Sig.ra Jitpachong Weskosith, hanno partecipato circa 200 personalità fra cui: The Deputy Private Secretary to the Queen Sig.ra Thanpuying Supornpen Luangthepnimith, il Direttore del Museo del Museo Regina Sirikint Sig.ra Mom Luang Aurajitra Snitwongse, l’Ambasciatore Francesco Paolo Fulci Presidente della Ferrero Spa, l’Ambasciatore delle Republica delle Filippine S. E. Domingo P. Nolasco, l’Ambasciatore della Republica d’Indonesia S.E. August Parengkuan, l’Ambasciatore della Republica Socialista del Vietnam S. E. Chinh Thien Cao , l’Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese S.E. Ruiyu Li, il Min. Plen.rio Stefano Zanini, il Ministro Plen.rio Ugo Astuto . Tra arte, artigianato e cucina thailandesi, momento clou della serata, condotta da Antonella Salvucci la presentazione delle creazioni di seta Thailandesi dello stilista Paothong Thongchua.

A. G.