Festa del Cinema di Roma Scatta il conto alla rovescia

«Questa festa sta rinascendo». Antonio Monda ne è certo: l’undicesima edizione della Festa del Cinema di Roma punterà su «varietà di generi, qualità e internazionalità». Sarà «mobile, migrante» ha detto il direttore artistico della kermesse nel corso della presentazione all’Auditorium Parco della Musica al fianco di Piera Detassis, presidente di Fondazione Cinema per Roma. Ma sarà anche la prima edizione senza Gian Luigi Rondi, al quale è dedicata la manifestazione e di cui sarà presentato il suo ultimo libro «Incontri». «Ci diceva sempre: tutto il cinema per tutti», ha detto la Detassis parlando con commozione del critico cinematografico scomparso lo scorso 22 settembre.

Nel corso degli undici giorni di «festa e non festival» come ha ribadito più volte Monda, dal 13 al 23 ottobre, approderanno nella Capitale grandi star provenienti non solo dal mondo del cinema, ma anche da musica, architettura, teatro e videoarte. Oltre ai già annunciati Tom Hanks (premio alla carriera), Meryl Streep, Oliver Stone, Viggo Mortensen, Jovanotti, Don DeLillo, Daniel Libeskind, ci saranno anche Michael Bublé, Roberto Benigni, Elio e le Storie Tese, Renzo Arbore e Paolo Conte. Anche quest’anno nessun concorso, ma solo il premio del pubblico che sarà coinvolto in giro per la città da proiezioni e iniziative tra l’Auditorium, il Mazda Cinema Hall, il MAXXI, la Casa del Cinema, il nuovo Mazda MX-5 Drive-in all’Eur e il carcere di Rebibbia.

In programma 44 film, 20 eventi, 14 incontri e 5 preaperture. Si inizia già lunedì prossimo con l’anteprima di «American Pastoral» alle 21 al Cinema Barberini alla presenza di Ewan McGregor e Jennifer Connelly. L’11 ottobre ci sarà la proiezione di «Inferno», l’atteso film di Ron Howard con Tom Hanks, e il 12 ottobre la presentazione di «In guerra per amore» di Pif, che lo vede protagonista al fianco di Miriam Leone e Stella Egitto.

Si entrerà nel vivo della festa giovedì 13, quando sarà la volta di quattro film italiani: «Napoli 44» di Francesco Patierno, «Sette Minuti» di Michele Placido, «Sole cuore amore» di Daniele Vicari e il debutto alla regia di Karen Di Porto «Maria per Roma». Non mancheranno le grandi produzioni internazionali con l’apertura della kermesse affidata a «Moonlight» di Barry Jenkins e la chiusura a «Lion» di Garth Davis con Nicole Kidman, Rooney Mara e Dev Patel. A questi titoli si aggiungono «The Accountant» di Gavin O’Connor con Ben Affleck e Anna Kendrick, «The Birth of A Nation» di Nate Parker, «Florence» di Stephen Frears con la Streep, «Snowden» di Oliver Stone con Joseph Gordon-Levitt, «Manchester by the Sea» di Kenneth Lonergan con Casey Affleck e Michelle Williams, «Genius» di Michael Grandage con Colin Firth e Jude Law, «Denial» di Mick Jackson con Rachel Weisz e Tom Wilkinson, «Into the Inferno» di Werner Herzog e «Afterimage» di Andrzej Wajda. La Festa del Cinema costerà 3 milioni 400mila euro, «lo stesso budget dello scorso anno, però con un giorno in più», ha sottolineato Francesca Via, direttore generale della Fondazione Cinema per Roma.

Giulia Bianconi