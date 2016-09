Copricaposcultura per i cinque anni del «The First»

Il The First Luxury Art Hotel ha festeggiato in grande stile il suo 5° compleanno. L’albergo - galleria d’arte di via del Vantaggio è stato teatro delle forme d’arte più trendy e innovative: Pittura e Scultura, Musica, Food Design, Fashion Design e Flower Design uniti insieme per un cocktail unico nella Capitale. I 300 invitati sono stati proiettati, sin dal loro arrivo, in una atmosfera da fiaba, complici i copricapo-scultura di Gianmarco Bersani , le istallazioni floreali di Elementi di Stile, le opere degli artisti Cristiano Pintaldi, Riccardo Monachesi, Brigita Huemer, Frank Holliday, Angelica Romeo e Camilla Ancilotto. Bersani, subito circondato dai tanti fashion blogger presenti all’evento, ha raccontato le suggestive creazioni di moda, curate dalla stylist Delfina Mingione . A fare da filo conduttore la musica con Eleonora Pellegrini , Marta Cosaro e Claudia Coticelli . Immancabile il Food Design dell’Executive Chef Marco Scarallo con veri e propri gioielli per il piacere degli occhi e del palato. Protagonista della serata è stata anche lei, l’arte contemporanea. Soprattutto con la presentazione in anteprima delle opere inedite di Camilla Ancilotto , la “Venere Reclina” e la “Testa di Cavallo di Selene”. Tra il pubblico, accolto dal padrone di casa Daniele Carta , anche l’attrice Lucrezia La nte della Rovere, la principessa Sofia Odescalchi.

F. M.