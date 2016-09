Addio Laura Troschel. Attrice a cavallo tra tre mondi

È scomparsa l’altro ieri a Roma l’attrice Laura Troschel, primadonna del Bagaglino e attrice di cinema, teatro e televisione, che era stata sposata con Pippo Franco, con il quale aveva spesso collaborato. La notizia della sua scomparsa è stata resa pubblica soltanto ieri.

Nata a Varese il 3 novembre del 1944, è approdata giovanissima al cabaret con Castellacci e Pingitore nello storico spazio scenico capitolino del Salone Margherita, per poi salire sul palco del Teatro Brancaccio di Roma come protagonista di due brillanti commedie musicali.

Sul grande schermo ha partecipato alle pellicole: «A mosca cieca» (1966); «4 mosche di velluto grigio» (1971), con regia di Dario Argento; «Quel maledetto giorno della resa dei conti» (1971); «Nerone» (1976); «La prima notte di nozze» (1976); «Scherzi da prete» (1978); «Tutti a squola» (1979) di Pier Francesco Pingitore, in cui ballava con un abito rosso nella scena finale, insieme a Pippo Franco, in una sorta di parodia di «Grease»; «L’imbranato» (1979); «La gabbia» (1985); «Diritto di uccidere» (2005).

In sodalizio con Pippo Franco, ha condotto «C’era una volta Roma», nel 1979, in cui i due coniugi cantavano anche la memorabile sigla di testa «Ammazza quanto è bra!», diventata un tormentone. La coppia si è poi unita a Claudio Cecchetto nell’autunno del 1980 per il programma del sabato sera su Rai Uno «Scacco matto», riservandosi ancora una volta i brani canori di apertura e chiusura della trasmissione.

In anni più recenti l’attrice, che aveva posato anche per «Playmen», è apparsa nella serie «I ragazzi del muretto» e nella soap opera di Rai3 «Un posto al sole», ma è il teatro ad aver costituito il suo più grande amore, in quanto le consentiva di esprimere al meglio la sua natura emotiva.

Dal goldoniano «La bottega del caffè» con Arnoldo Foà in tournée nazionale a «Le Barzotte» con Martufello, Max Tortora e Lorenza Guerrieri, scritta da Pingitore appositamente per lei, da «Last Minute» di Guido Polito con Sandra Milo alla sua ultima interpretazione da protagonista in «Incanto di Natale» di Paola Nicoletti, il suo percorso scenico non si è mai interrotto finché la malattia non ha prevalso. L’abbraccio del mondo dello spettacolo si indirizza al figlio Simone, a sua moglie Gaia e alle sue adorate nipotine. I funerali si svolgeranno oggi alle 12 nella Basilica di San Lorenzo fuori le mura, dopo la camera ardente aperta dalle 8.30 alle 11, presso il Policlinico Gemelli.

Tiberia De Matteis