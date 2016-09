Si riapre al cinema il caso Orlandi "La Santa Sede sveli i segreti nascosti"

Il 22 giugno 1983 scompare misteriosamente a Roma Emanuela Orlandi, cittadina vaticana di 15 anni, figlia di un commesso della Prefettura della Casa pontificia. Un caso rimasto ancora oggi irrisolto, tra i più discussi in Italia, chiuso nel maggio scorso dalla Cassazione. A riaprirlo, almeno al cinema, è Roberto Faenza che porta sul grande schermo «La verità sta in cielo» con Maya Sansa, Riccardo Scamarcio, Greta Scarano e Valentina Lodovini, prodotto dalla Jean Vigo Italia con Rai Cinema e dal prossimo 6 ottobre nelle sale con 01 Distribution. Ieri mattina a Roma durante la presentazione della pellicola, il regista ha lanciato un appello rivolgendosi al Papa e alla magistratura: « Spero che il Pontefice possa vedere il film e che il caso venga riaperto, perché se si leggono le 88 pagine dell'archiviazione ci sono dentro tutti gli elementi per andare a processo. Il dolore di questa famiglia deve avere una risposta » . Oltre al cast, era presente anche il fratello della Orlandi, Pietro, che dopo più di trentatré anni non ha ancora smesso di cercare la verità e ha deciso di prendere parte alla pellicola interpretando se stesso: Spero che il film sarà visto anche da chi ha deciso di archiviare il caso e si renda conto che è stato un errore » .

Faenza si è documentato per oltre quattro anni, prima di raccontare una storia che coinvolge politica, criminalità organizzata, finanza e Chiesa. Il titolo « La verità sta in cielo » nasce dalle parole che Papa Francesco nel 2013 ha rivolto alla famiglia di Emanuela durante un loro incontro: « Lei è in cielo » aveva detto il Pontefice. Ma, contrariamente al titolo, il regista ha scelto di dirigere questo film per « cercare la verità sulla terra». Mescolando realtà e finzione, Faenza tenta di ricostruire, con taglio documentaristico (più televisivo che cinematografico, in realtà) e l'aiuto di immagini di repertorio, cosa è accaduto alla Orlandi. Parte dall’inchiesta fittizia della giornalista Maria (Sansa) che viene inviata a Roma da una rete televisiva di Londra, dopo lo scandalo di « Mafia Capitale » .

Con l'aiuto di una cronista di un programma televisivo italiano, Raffaella Notariale (Lodovini), scoprirà il legame tra Emanuela e Sabrina Minardi (Scarano), ex moglie del calciatore della Lazio Bruno Giordano e amante di Enrico De Pedis (Scamarcio), boss della Banda della Magliana che ha gestito il malaffare della Capitale finendo poi sotto i colpi di un gruppo rivale. Alla sua morte, Renatino verrà sepolto nella Basilica di S. Apollinare, accanto alla scuola di musica frequentata da Emanuela. La ragazza, stando alla testimonianza della Minardi, dopo essere stata sequestrata dalla banda della Magliana su ordine dell'allora capo dello Ior (Istituto per le Opere di Religione), monsignor Marcinkus, è stata uccisa e il suo corpo, rinchiuso dentro un sacco, gettato in una betoniera a Torvajanica. Scamarcio ha voluto prendere parte al film « per il suo approccio serio e rischioso, al quale Faenza si è accostato con coraggio e capacità. Un autore puntuale che cerca di accertarsi della veridicità o plausibilità dei fatti » .

Per la Scarano (che in molte scene del film vediamo recitare perfettamente invecchiata) Sabrina Minardi è « personaggio incredibile. Era una ragazza ingenua, vittima e amante di De Pedis che, da donna ormai matura e con il peso dei suoi peccati, ha deciso di redimersi e fare i conti con ciò che è stata». La pellicola - da cui è stato tratto il libro « La verità sul caso Orlandi » del giornalista Vito Bruschini, in uscita come il film il 6 ottobre - si chiude puntando i riflettori su un dossier secretato della Santa Sede sul caso Orlandi, mai stato consegnato alla magistratura italiana. « Perché il Vaticano non lo tira fuori? Cosa c'è dentro? » si domanda Faenza. Per il regista, Bergoglio può essere la soluzione: « Il Pontefice crede nella trasparenza, sono convinto che nel giro di un mese qualcosa salterà fuori. E spero che il mio lavoro riuscirà a far percorrere quel metro di strada che manca per arrivare alla verità.

Giulia Bianconi