La banda di Oriolo Romano in concerto per aiutare i "colleghi" di Accumoli

La serata “Gli artisti di Oriolo per Accumoli” sarà nella cittadina laziale un momento di gioia. L’introito del concerto di questo 29 settembre nella Sala Polivalente di Oriolo Romano - voluto con tutte le forze dal coreografo, ballerino, fotografo, enogastronomo e ideatore romano di eventi Andrea Cagnetti, residente ad Oriolo con la sua Compagnia – andrà tutto per la ricostruzione della sala-prove della Banda di Accumoli, rasa al suolo dal recente terremoto. Alle ore 21, la Banda "Giacomo Puccini" di Oriolo Romano diretta dal M°Pietro Crescimbeni, sfilerà e si esibirà (anche danzando) nel centro cittadino: poi inizierà il concerto con la performance countryfolk dei “16 String”. Andrea Cagnetti eseguirà in duo con Nannette Belevard la coreografia “Nuovo vuoto”, cui seguiranno altre sue creazioni coreografiche recenti. Franco Coata intonerà brani di tango con la fisarmonica, e Violeta Molescu si esibirà sul suo violoncello. Letizia Di Filippo offrirà una Danza del Ventre: ed il brano jazzistico finale eseguito dalla Fire dixie Jazz Band si intitolerà “Da New Orléans ad Accumoli”. Andrea Cagnetti precisa: “Noi artisti di Oriolo Romano abbiamo deciso di donare la nostra passione ai colleghi di Accumoli…. vogliano creare un’atmosfera con le note rivolte al germoglio, al nuovo spazio da riempire, ad una nuova rinascita”. Perciò la conclusione della densa serata musicale e coreutica sarà festosa: il ristorante e centro d’arte “Me” offrirà pasta all’amatriciana per tutti, mentre bevande saranno offerte da Meridiana Caffè Bar. Non è la prima volta che Andrea Cagnetti coniuga musica e danza a scottanti tematiche sociali, come nel marzo scorso la coreografia “Particolari femminili” dedicata alla donna e al suo intimo, in tempi di violenza contro di essa: oppure in agosto la mostra “Limen” di sue fotografie muliebri, in un luogo simbolo del lavoro femminile, l’antico Lavatoio pubblico di Oriolo.

Paola Pariset