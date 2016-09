Romics, alla festa dei fumetti arrivano gli eroi della Marvel

Scatta questa mattina alla Nuova Fiera di Roma la 20ª edizione di Romics, il Festival Internazionale del fumetto, dell'animazione e dei games. La manifestazione, organizzata da Fiera di Roma e Isi.Urb, in collaborazione con il Miur e la Regione Lazio, chiuderà i battenti domenica prossima 2 ottobre, sperando di migliorare i numeri (200.000 visitatori) raccolti nell'edizione primaverile. Come accade da ormai alcuni anni, ce ne è un po' per tutti i gusti. Il fumetto sarà come sempre grande protagonista, tra i Romics d'Oro e tutti gli altri grandi disegnatori che comporranno un murales con le loro opere, quindi le scuole di fumetto e le case editrici che «prestano» i propri autori a tutti gli appassionati per un disegno, una dedica e un selfie.

Anche la Regione Lazio conferma la sua presenza all'interno della manifestazione con uno spazio dedicato all'innovazione e alla creatività. Il Comics Meeting&Lab ospiterà un ricco panel di workshop, conferenze e meet&greet, alternando grandi autori del fumetto nazionale e internazionale: da Paolo Barbieri, alla spagnola Laura Maria Vernetti, fino ai disegnatori Disney Marco Gervasio ed Arianna Rea. La passione per il Cosplay arriverà fino al contest di domenica Romics Cosplay Awards per partecipare al campionato del Mondo e si attendono centinaia di iscrizioni. In tanti arriveranno travestiti ogni giorno della manifestazione nel proprio personaggio preferito comunque per puro divertimento. Tra le curiosità che faranno impazzire gli appassionati dell'oriente, ci sarà domani l'esibizione di Mika Kobayashi e Tetsuro Shimaguchi, con il suo gruppo di Kamui, che faranno vivere le atmosfere del mondo nipponico attraverso l'unione di arti marziali, teatro e musica. Questa arte così particolare ha permesso a Shimaguchi di far parte integrante del film «Kill Bill vol. 1». Quentin Tarantino fu infatti spettatore di una sua performance nelle strade di Santa Monica e in seguito lo volle per la realizzazione delle coreografie di combattimento del suo film, dove Shimaguchi riuscì ad avere anche un cameo. Il mondo dei giochi e dei videogiochi avrà un proprio padiglione per presentare novità e competizioni varie. Soprattutto nei giorni di sabato e domenica è infine prevedibile che verrà presa d'assalto l'area degli youtuber. La mania per questi ragazzi che hanno avuto successo sul web, certificato da numeri che non possono essere contestati, prosegue senza invertire la sua rotta, anzi. Si parte da bambini che hanno appena imparato a usare internet e vengono accompagnati dai genitori, fino a qualche maggiorenne «stagionato». Romics ha saputo negli anni intercettare anche questa particolare tendenza.

Gli youtuber vengono idolatrati in qualche caso come fossero veri divi del cinema o dello sport. Dalla passata edizione è stato necessario rinforzare le barriere e aumentare le guardie del corpo a protezione. Certa la presenza del numero 1, e cioè FaviJ, che sarà in Fiera nella mattinata di domenica, ma non solo. «Per questa edizione avremo con noi almeno cinque youtuber della Top Ten italiana – afferma la direttrice artistica di Romics Sabrina Perucca – compreso il numero uno per iscritti e cioè FaviJ (supera i 2 milioni e mezzo ndr). Il mondo youtuber è ormai parte integrante della nostra manifestazione con un padiglione dedicato».

Antonio Maggiora Vergano