La Georgia come non l’avete mai vista

Un viaggio appassionante nella Repubblica della Georgia, nei suoi usi e costumi, nei luoghi più belli e soprattutto nei riti e nella spiritualità della sua Chiesa cristiana ortodossa, una delle più antiche del mondo. È quanto ci offre la mostra fotografica di Maurizio Piccirilli appunto intitolata «Georgia Terra Cristiana», che si inaugura oggi presso Spazio5 (via Crescenzio 99/d), in occasione dell’atteso viaggio del 30 settembre di Papa Francesco a Tbilisi, capitale della Georgia. Piccirilli, eccellente fotografo e reporter che tanti scoop ha regalato a «Il Tempo», nel giugno del 2000 ha affrontato un viaggio emozionante nell'orizzonte della fede cristiana in Georgia, evangelizzata già nel I secolo d.C. dagli Apostoli Andrea, Mattia e Simone il Cananeo. E col suo reportage si è messo idealmente sulle tracce dei primi apostoli e santi, dei martiri e dei re devoti, in un mix di storia, fede e arte che arriva fino ad oggi. Ecco allora, col suo carisma, il Patriarca llia II, che domani incontrerà Papa Francesco. E poi la straordinaria ospitalità del Vescovo Tariel e del Patriarca di Adjara, Vescovo Dmitrij della diocesi di Batumi e Skhalta. Così Piccirilli coglie nei suoi scatti anche il senso profondo del valore dell’ospitalità che ha dato un significato irripetibile alla sua avventura. Come dice lui stesso, il «mio è stato uno straordinario viaggio attraverso un Paese pieno di Storia antica, di tradizione e che soffre per antichi soprusi. Ma la popolazione, tutti i georgiani, mi hanno aperto le loro porte. Le porte dell'ospitalità: semplice e sincera, ma nello stesso tempo riservata. E anche le porte dei loro cuori e del loro mondo». Ecco così in tutta la sua autenticità la Georgia, un paese che ha resistito alle invasioni dei mongoli, dei persiani e dei turchi e che poi ha saputo mantenere intatta la sua fede religiosa dopo oltre settant’anni di dominazione sovietica. Con grande sensibilità e capacità interpretativa, Piccirilli ha saputo dare immagine alla spiritualità di un intero popolo, permettendoci di conoscerlo meglio, in profondità.

Gabriele Simongini