I campioni olimpici del nuoto fanno i «Meravigliosi»

Per rivivere e festeggiare tutti i successi vissuti in una esaltante estate di sport con l'edizione da record dei Giochi di Rio de Janeiro la Federazione Italiana Nuoto capitanata dal Presidente Paolo Barelli ha organizzato la serata «Meravigliosi» nella storica discoteca di via Tagliamento, Piper. Una serata di Gala con musica no stop fino a tarda notte , evento gioioso e cordiale per riunire e celebrare tra un drink e un buffet tutte le nostre squadre nazionali che si sono particolarmente distinte conquistando otto medaglie olimpiche, portando sul podio quattro discipline e ottenendo i risultati più importanti della storia del nuoto sincronizzato.

Dopo il taglio della torta e finalmente liberi dal tour di allenamenti, tutte le medaglie e non hanno preso possesso del centro della pista ballando fino a tarda. Unica assente giustificata Tania Cagnotto , in viaggio di nozze ( bronzo ed argento nei tuffi sincro con Francesca Dallape ).

Tra i presenti, Rachele Bruni, argento nella 10 km di nuoto gran fondo, con la compagna Diletta, le due nazionali di pallanuoto bronzo, Federica Pellegrini senza il suo Filippo Magnini. Star della serata Gregorio Paltrinieri, oro nei 1500 stile libero atleta delle Fiamme oro Polizia di Stato ricercatissimo per tante campagne fashion e media. Su tutti i maxi schermi venivano proiettati i filmati degli atleti protagonisti.

Ospiti d’eccezione Paolo Bonolis e Ringo in veste di speaker, accompagnato dalla fidanzata Rachele Sangiuliano, l’ex campione di nuoto Massimiliano Rosolino, il giornalista Tv Ovidio Martucci ,

