Carlotta sul palco, Gigi dietro le quinte

Emozionatissima, perché per la prima volta a dirigerla c’è papa Gigi. Carlotta ProiettI ha debuttato l’altra sera alla Sala Umberto, assieme a Matteo Vacca in «Parole Parole Parole» di Adriano Bennicelli. Nel parterre del teatro di via della Mercede, tra gli altri Giancarlo Magalli, Jonis Bascir e Daniela Poggi. Ad applaudire Carlotta e Gigi. «Laura e Valerio sono i protagonisti di una storia d'amore molto, molto particolare - spiega Proietti, padre - Per amarsi bisogna conoscersi e gli occhi e il cuore sono fondamentali, ma non sono tutto. Bisogna parlarsi. Ecco: le parole. La parola, il terminale sonoro dell'anima, della mente e dei sentimenti. L'uso della parola. Questo hanno fatto i Poeti di sempre. Grandi: Pascoli, D'Annunzio, Dante, piccoli o piccolissimi. Sì, anche autori di parole per le canzoni che, senza che ce ne accorgiamo, riempiono le nostre ore, i nostri giorni. Parole, che possono essere usate come pret-aporter nell'esternare i nostri sentimenti nel quotidiano». (Foto Sirolesi)

A. G.