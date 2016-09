All’Hard Rock Cafè Massarini presenta Absolute Beginners

Carlo Massarini sbarca all'Hard Rock Cafe per raccontare e presentare con i suoi amici «Absolute Beginners - viaggio alle origini del rock» edito da Hoepli. Una serata di musica dal vivo nel tempio del rock di via Veneto a Roma. Insieme a Ezio Guaitamacchi , il grande bluesman Eugenio Finardi, il mitico Fabio Treves e la voce Paolo Bonfanti, Massarini racconta le storie che compongono questo lungo e affascinate viaggio alle origini del rock. Durante la presentazione i tre artisti suonano e cantano alcune delle 280 canzoni degli Absolute beginners. Finardi, che ha scritto la prefazione del volume, commenta: «Carlo possiede il dono di saper colorare di emozione i suoi racconti e ha il rigore e la cultura per poter guidare il lettore nel percorso della musica che ha segnato un'epoca». Renzo Arbore ha scritto: «Questo libro è un approfondimento necessario sia per quelli che hanno "vissuto" queste canzoni sia per quelli che le stanno esplorando adesso attraverso internet. Oggi, in serissima mancanza di cultura musicale, a Carlo va un riconoscimento speciale». Gli absolute beginners di cui si narra sono diversi fra loro, ma giovani, sfacciati, trasgressivi e visionari, e hanno scritto la storia di una rivoluzione nella musica, nello stile di vita, nella moda e nella cultura contemporanea.

Redazione online