Il regista di origine turca, Ferzan Ozpetek, ha sposato il suo compagno Simone Pontesilli nell’aula consiliare del Campidoglio. La cerimonia si sarebbe svolta in gran segreto (una quindicina di invitati) e la coppia sarebbe "fuggita" in scooter per non dare nell’occhio. Lo rivela il settimanale «Chi» sul numero oggi in edicola.

Redazione online