Il mondo degli antiquari si incontra a Palazzo Venezia

Il Polo Museale del Lazio, diretto da Edith Gabrielli, ospita a Palazzo Venezia a Roma la Biennale Internazionale di Antiquariato. Il Palazzo, oggi museo nazionale, diretto dall'architetto Sonia Martone , custodisce alcune migliaia di pezzi d'arte, fra cui autentici capolavori, che resteranno visibili per l'intera durata della manifestazione, giunta alla sua decima edizione e ormai divenuta un appuntamento fisso nel panorama nazionale e internazionale. Pur mutando nel corso del tempo, così da venire incontro ai gusti del pubblico, La Biennale ha saputo mantenere integra la propria identità di grande vetrina del collezionismo e del mercato antiquario.

E ieri sera le porte di Palazzo Venezia si sono aperte per il cocktail e la cena di gala a cui hanno partecipato gli antiquari che esporranno alla «Biennale». Numerosi gli ospiti internazionali nella lunga lista di invitati. Tra i quali: Leone Limentani, Gianni e Maddalena Letta, Daniela Porro ex Soprintendente Palazzo Venezia, Rossella Vodret , ex Soprintendente Palazzo Venezia, Emanuela Pignatelli, Marco Risi, Federico e Luisa Fabbri, Paola Mainetti, Daniela Limentani, Valter Mainetti, Alexis Kugel, Joel Arthur Rosenthal, Florent De Vernejoul, Donatella Bossi Pucci, Ronald S. Lauder, Nicola Bulgari, Anna Coliva, direttore Villa Borghese, Elisabetta e Maurizio Romiti, Ilaria Borletti Buitoni, Claudio Strinati, ex Soprintendente Palazzo Venezia, Gabriella Farinon, Paolo Bulgari, Vittoria Markova, direttore Museo Puskin, Gianni Papi storico d'arte, Caterina Bon Valsassina, Francesco Merloni Leonardo e Azzurra Caltagirone, Aura Caltagirone, Vittorio Sgarbi.

Anna Gentile