I golfisti forensi in buca al Fioranello

Un centinaio di golfisti si sono affrontati al Circolo del Golf Fioranello, del presidente Enrico Lulli , per la terza tappa del BMW Roma Golf Forense Più 2016, circuito golfistico ideato ed organizzato dall’avvocato Nicola Colavita . La gara - con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Coni, della F.I.G. Lazio e della Fondazione Bioparco di Roma- ha visto il successo nella 1 categoria netto della coppia composta da Massimo Caracciolo e Roberto Santirocco. La coppia formata da Giuseppe Profeta e Riccardo Marinelli si è imposta invece nella 1 categoria Lordo. Nella categoria Ladies successo per la coppia formata da Roberta Sciubba e Antonella Greco, mentre nella categoria Senior si è imposta la coppia formata da Piero Maina e Germano Gaudenzi. Anche quest’anno il Golf Forense ha voluto confermare l’impegno che da 9 anni lo caratterizza sostenendo l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù mediante la devoluzione del 5x1000 della dichiarazione dei redditi in favore dell’ospedale stesso. All’evento hanno partecipato fra gli altri l’ad di Bmw Roma, Massimiliano Di Silvestre, il giornalista sportivo Giacomo Crosa , l’ex stella del tennis francese Sandrine Testude. La premiazione è stata condotta da dalla responsabile del Golf Forense Francesca Mercantini, accompagnata dalla dj Tamara Selim.

A. G.